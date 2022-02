MotoGP: Aprilia ambiziosa, riparte come Factory team

Bella lo è di sicuro. L'Aprilia confida che sia anche "tra le più veloci". E' la RS-GP 2022, pronta a partecipare al prossimo mondiale MotoGP. All'esperto duo spagnolo Aleix Espargaró-Maverick Viñales (con Lorenzo Savadori nel ruolo di tester e pilota wild-card) il compito di tirare fuori il meglio dalla moto di Noale, dal 2015 tornata a competere nella classe regina. Bella e ambiziosa, come dimostra il 'salto' di Aprilia Racing, che guadagna lo status di Factory Team, ovvero team ufficiale, in coincidenza con il 30/o anniversario del primo titolo iridato. "La scorsa è stata una buona stagione, ma dobbiamo dimenticarla subito e guardare avanti. La RS-GP 2022 sarà, a mio parere, la più bella in griglia - ha sottolineato l'ad Massimo Rivola - e spero anche tra le più veloci. Credo che abbiamo fatto un lavoro importante, convinti della strada intrapresa". Tante le novità celate dalla carenatura rossa e nera, con sottili venature viola, ma senza rivoluzionare il progetto, nel rispetto di una base tecnica dimostratasi buona. Su questa nuova Aprilia, comunque "profondamente rivista", i tecnici del reparto corse hanno concentrato gli interventi su tutte le aree di performance della moto, ispirati dall'analisi del distacco dai migliori, mai così costantemente ridotto nella storia del marchio. "Sono molto carico - assicura Espargarò - la pausa invernale sembra sempre troppo lunga. Gli anni passano, ma ho ancora la stessa fame di quando ho iniziato e fisicamente sono preparato al meglio". "Dal primo momento in questa squadra ho capito di essere stato scelto per uno scopo, portare Aprilia in alto nella MotoGP moderna. Questo è l'obiettivo per cui tutti stiamo lavorando" le parole di Vinales. Il direttore tecnico, Romano Albesiano, così fotografa l'ultima creatura Aprilia: "La RS-GP 2022 è una evoluzione molto profonda della base eccellente utilizzata nel 2021. Ci siamo concentrati sulle aree di performance principali: il motore presenta novità interne mantenendo il layout precedente, l'aerodinamica è in continua evoluzione, mentre ciclistica e software sono stati rivisti per migliorare aspetti importanti come la frenata, l'accelerazione e la strategia di partenza".