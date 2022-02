Ducati, una nuova partnership 'solare' con Carrera

Una nuova partnership per Ducati, che stringe un accordo di licenza globale con Carrera. Come svelato dal video di presentazione del Ducati Lenovo Team 2022, Carrera diventa poi anche Partner Ufficiale di Ducati Corse. Per i prossimi 4 anni, il logo del prestigioso brand di occhiali apparirà infatti sul cupolino della Ducati Desmosedici GP.

Contemporaneamente, Ducati e Carrera hanno siglato un accordo di licenza globale per una partnership di lunga durata che vedrà la nascita di una gamma completa di montature da sole e da vista a doppio marchio, ideata appositamente per tutti i giovani sportivi e gli appassionati delle due ruote.

La collezione Ducati-Carrera si ispira nello stile alla Panigale V4, la moto che porta su strada l’esperienza accumulata in pista e che rappresenta la massima espressione dei valori di sportività e performance Ducati. Le astine delle montature saranno un chiaro riferimento al profilo della moto, che renderanno gli occhiali subito riconoscibili.

I materiali scelti per la collezione, come la fibra di carbonio e il titanio, esprimono tecnologia e innovazione per da vita a modelli leggeri e resistenti. L’ergonomia sottile e il trattamento con vernice lucida nella parte interna delle aste, invece, sono pensati appositamente per rendere le montature pratiche per l’utilizzo sotto un casco. Tutte le montature saranno a doppio logo Ducati e Carrera. Per la stagione 2022, Pecco Bagnaia e Jack Miller saranno anche i protagonisti della campagna pubblicitaria per la promozione della collezione Carrera-Ducati.