KTM 890 Duke R, la 'Super Scalpel' è ancora più aggressiva

Un nuovo look, ancora più 'aggressivo', per la 'Super Scalpel' di casa KTM. La 890 Duke R si ripresenta infatti sulla scena per il 2022 con una colorazione opaca denominata 'Atlantic Blue', la stessa utilizzata sulle carene della KTM RC16 che corre in MotoGP e sulla KTM 1290 Super Duke R. Il classico telaio arancione, vera e propria costante di tutti i modelli 'R' di KTM, rimane invece al suo posto per sottolineare l'anima sportiva della nuova 890 Duke R.



Presentata nel 2020, la KTM 890 Duke R è un punto di riferimento in termini di prestazioni nel segmento delle naked di media di cilindrata. Con 121 CV e una coppia massima di 99 Nm ha puntato da sempre su agilità e potenza, tanto per la strada come la pista. Soprannominata 'The Super Scalpel' per la geometria di sterzo molto svelta e l'eccezionale precisione in curva, la 890 Duke R ha una ciclistica che si basa su un leggero e resistente telaio in acciaio tubolare, abbinato a sospensioni WP APEX completamente regolabili, così da mettere la moto e chi la guida, a suo agio sui tortuosi passi di montagna come che tra i cordoli di un circuito.

Famosa per progressione e maneggevolezza, anche le prestazioni in frenata non sono però da meno, grazie alle pinze anteriori monoblocco Brembo Stylema che stringono i dischi da 320 mm e una pompa del freno regolabile Brembo MCS. La moto è equipaggiata con pneumatici Michelin Power Cup 2 per un grip costante su ogni tipo di asfalto ed è dotata di un ricco pacchetto elettronico, che include il Cornering ABS e il Traction Control. Il tutto è regolato da una piattaforma inerziale 6D che rileva il rollio, il beccheggio e l'imbardata.

Di serie sono disponibili tre riding mode denominati Rain, Street e Sport, mentre è possibile acquistare una quarta modalità chiamata Track e che consente di personalizzare l'intervento del traction control su nove livelli, la risposta del comando dell'acceleratore ride-by-wire e l'anti-impennata.

La nuova KTM 890 Duke R 2022 viene venduta al prezzo di 12.490 euro esarà disponibile presso i concessionari KTM dalla fine di questo mese.