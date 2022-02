Shark Spartan GT Carbon, nuove grafiche per il 2022

Nuove grafiche in versione 2022, per il casco integrale Spartan GT Carbon di Shark Helmets. La casa francese ha infatti presentato una delle novità sul fronte Sport Touring, che per la nuova stagione riguarda il casco integrale proposto con nuove grafiche, tra le quali anche una versione carbon skin particolarmente ricercata. Il casco integrale in questione è un prodotto che usufruisce di tutte le ultime innovazioni e delle competenze storiche di Shark. La calotta in fibre di carbonio e fibre di vetro multi-assiali, associata all'EPS (expanded polystyrene) in multidensità, offre in questo un elevato livello di protezione.

Più silenzioso e stabile durante i viaggi più lunghi, Spartan GT Carbon è anche particolarmente leggero e performante nella guida veloce. Nella stagione 2022 questo casco rimane tra i prodotti di punta Shark Helmets e tra i nuovi modelli ce ne sono alcuni su base scura con dettagli colorati a contrasto (bianco, giallo, rosso e blu elettrico), una replica proposta in due colorazioni e un'elegante novità carbon skin mat, dallo stile ricercato.

Il reparto R&D di Shark ha studiato lo Spartan GT Carbon utilizzando due tecnologie distinte: FEA (una simulazione numerica di crash test) per garantire un livello di protezione ottimale e CFD (computational fluid dynamics / fluido dinamica computazionale) per riuscire a ottimizzare la stabilità aerodinamica del casco e i flussi d'aria, minimizzare il rumore e avere una ventilazione interna del casco ottimizzata. In particolare, la presenza di un doppio spoiler con estrattori d'aria ottimizza i percorsi aerodinamici e il controllo della temperatura all'interno del casco. La visiera dello Spartan GT Carbon si ispira alla VZ100, di serie sul modello racing adottato da tutti i piloti Shark.