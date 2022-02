Naon Zero-One: lo scooter elettrico per la sostenibilità

Da Berlino arriva il concept di scooter elettrico Naon Zero-One, destinato ad arrivare sul mercato in due versioni votate alla massima sostenibilità. A partire dalla semplicità costruttiva adottata per rendere agevole la sostituzione dei vari elementi della carrozzeria in caso di danneggiamento. I rivestimenti plastici, tutti separabili, non sono verniciati per facilitare lo smaltimento.

Le maggiore quantità di acqua ed energia richieste dal telaio in alluminio in fase di produzione vengono compensate con una maggiore efficienza energetica su strada, garantita dalla maggiore leggerezza rispetto all'acciaio. I benefici si estendono anche al piano dinamico, considerato anche il baricentro basso dato dal posizionamento sotto la pedana delle batterie intercambiabili. Hanno una capacità di 2,4 kWh l'una e garantiscono fino a 140 km di autonomia al motore elettrico da 7 kW/9,5 Cv e 200 Nm di coppia, inserito nella ruota posteriore.

La posizione delle batterie non ha richiesto sacrifici alla capacità del vano sotto la sella, capace di ospitare un casco Jet oltre a piccoli oggetti personali. L'assetto prevede sospensioni tarate per garantire massimo comfort e stabilità, anche nel limitare il beccheggio in frenata, affidata ad una coppia di freni a disco con Abs. Il design minimalista prevede scudo trasparente e quadro strumenti digitale Tft sostituito dallo smartphone da posizionare nell'alloggiamento dedicato sul manubrio. Il prezzo della versione base L1e, in grado di raggiungere la velocità massima di 45 km/h, è di 4.920 euro, mentre la L3e capace di toccare la velocità massima di 100 km/h costerà 6.420 euro.