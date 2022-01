Motor Bike Expo, aperto il sipario sulla passione a 2 ruote

Ha aperto ufficialmente questa mattina la nuova edizione di Motor Bike Expo. Con i suoi 600 espositori distribuiti negli 8 padiglioni e nelle aree esterne, la fiera veronese torna in scena per mettere al centro il motociclista e il suo 'stile di vita', con particolare attenzione alla sicurezza di tutti e sotto ogni aspetto, dal ticketing al rispetto dei protocolli di ingresso, alla regolamentazione dell'affluenza del pubblico.

"È importante sottolineare come Motor Bike Expo non si sia mai fermato - ha spiegato Francesco Agnoletto, CEO e co-fondatore della manifestazione - e sei mesi dopo la Special Edition dello scorso giugno, abbiamo concretizzato le idee maturate nel 2021. Non è stato facile organizzare questa 24esima edizione, ma lo chiedeva il settore e l'aspettavano gli appassionati. È un momento di divertimento, ma anche una prova di coraggio, di libertà e di fiducia nel futuro. Noi ci abbiamo messo il senso di responsabilità e tutto il nostro impegno".

L'ingresso a MBE, dalle ore 9, (chiusura ore 19) prevede l'acquisto anticipato del biglietto online e avviene attraverso le porte Cangrande, San Zeno e Re Teodorico, con 60 tornelli operativi che permettono l'accesso di oltre 7000 visitatori all'ora, con i controlli sanitari previsti. A questi si aggiunge 'l'ingresso C' riservato ai motociclisti, che potranno parcheggiare gratuitamente le loro due ruote all'interno della manifestazione. Le nuove regole prevedono il green pass rafforzato e la mascherina FFP2 obbligatoria.

"Arriviamo a MBE dopo un autunno di attività intensa - ha commentato Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere - con più di 20 manifestazioni fieristiche nel complesso. Questo ci ha permesso di sviluppare uno know-how che ci permette di operare anche in questa situazione. MBE è un segnale importante, significa che il sistema fieristico può funzionare con sicurezza e attenzione nel corso del 2022".