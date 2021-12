Ducati World Première, giovedì tocca alla DesertX

Si avvicina l'appuntamento con il sesto e ultimo episodio della web series Ducati dedicata alla World Première 2022 della casa motociclistica di Borgo Panigale.

Giovedì 9, per l'atto conclusivo della lunga presentazione di prodotti firmati Ducati, sarà la volta della presentazione mondiale della nuova arrivata DesertX, presentata dalla casa bolognese come 'la moto che sposta il confine di quello che si può fare con una Ducati'.

La DesertX è stata infatti progettata per affrontare l'off-road più impegnativo, con tanto di ruota anteriore da 21", posteriore da 18", sospensioni a lunga escursione e ampia luce a terra come la vera guida in fuoristrada richiede. Tutti i dettagli del nuovo modello verranno svelati in diretta web giovedì 9 dicembre, alle 16, su Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati, così come qui su ANSA Motori.