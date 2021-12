Ducati, da Borgo Panigale a Dubai con la DesertX

Da Borgo Panigale a Dubai per presentare in anteprima mondiale la nuova DesertX.

L'appuntamento è quello fissato da Ducati per il 9 dicembre, quando, in contemporanea con la Ducati World Première digitale che andrà in onda sul sito Ducati e sul canale YouTube, la DesertX sarà svelata al pubblico alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e di Francesco Milicia, VP Global Sales and After Sales Ducati. L'evento si terrà alla Dubai Opera, ai piedi della Burj Khalifa Tower.

Ducati sarà presente all'Expo 2020 Dubai insieme a tutti i brand della Motor Valley emiliano-romagnola per rappresentare l'eccellenza del Made in Italy nella filiera auto e moto.

L'anteprima mondiale della DesertX, infatti, si inserisce anche nel contesto di un programma pensato per promuovere la Motor Valley a livello internazionale, attraverso un viaggio tra storia e attualità automobilistica e motociclistica italiana.

Sempre per il 9 dicembre è in programma anche una tavola rotonda nella quale i rappresentanti dei brand della Motor Valley presenti a Dubai avranno l'occasione di confrontarsi con gli ospiti e la stampa per far conoscere a livello internazionale Motor Valley, il sistema Italia, l'Emilia-Romagna e tutto il comparto produttivo regionale.

Le due e quattro ruote in arrivo dalla Motor Valley rimarranno in esposizione presso la Dubai Opera per tutto il giorno, per poi, il giorno seguente, prendere parte a una parata che da Dubai raggiungerà Abu Dhabi, dove nel weekend si terrà l'ultima tappa del Campionato di Formula 1.