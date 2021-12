Vespa, a fianco di (RED) per lotta a AIDS e Pandemie

Vespa e (RED) insieme per la giornata mondiale contro l'AIDS. Come ogni anno, dal 1988, il 1 dicembre ricorre la giornata mondiale contro l'AIDS, un'occasione importante per (RED), associazione fondata nel 2006 da Bono e Bobby Shriver, di ribadire il suo sostegno alla lotta contro pandemie come l'AIDS e il COVID. Finora (RED) ha raccolto quasi 700 milioni di dollari devoluti al Global Fund, uno dei principali finanziatori al mondo di iniziative sanitarie su scala globale. Grazie a queste donazioni è stato possibile aiutare oltre 220 milioni di persone in tutto il mondo.

Nel 2016 Vespa nel 2016 si è unita a (RED) nella sua battaglia per un mondo in cui ogni essere umano, ovunque si trovi, possa avere accesso a servizi sanitari essenziali e a cure salvavita. Da questa collaborazione, prendono vita la collezione (Vespa)RED e una gamma di accessori e merchandising.

A rafforzare ancora di più il legame che unisce Vespa e l'associazione benefica, nel 2022 verrà lanciato anche il nuovo modello (VESPA ELETTRICA)RED. Come accaduto per gli altri prodotti della collezione (Vespa)RED, anche la livrea dell'elettrica sarà di un rosso tanto speciale quanto generoso: per ogni prodotto acquistato, infatti, una somma viene devoluta al Global Fund. Maggiori informazioni su come sostenere la battaglia mondiale contro le pandemie sono disponibili sull'account IG di RED e sulle pagine web red.org.