Ducati, presentata nuova linea abbigliamento

Una nuova collezione di abbigliamento, per Ducati che ha presentato i nuovo arrivi per il 2022, con prodotti adatti per ogni tipo di necessità e destinati a soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati motociclisti. All'interno della collezione ci sono capi tecnici, disegnati dal Centro Stile Ducati e realizzati in collaborazione con le migliori aziende del settore, con materiali di alta qualità che garantiscono protezione. Inoltre, all'interno della collezione sono presenti prodotti più versatili e adatti in molteplici situazioni, fino ad arrivare all'abbigliamento casual, per la vita quotidiana.

La collezione di abbigliamento Performance Wear di Ducati si divide nelle linee Racing, dedicata alla pista, Sport, dedicata alla guida su strada, Touring per i contesti di viaggio e Urban per muoversi in città, protetti e con stile. La sicurezza si conferma un elemento chiave per Ducati nello sviluppo di tutti i capi tecnici. Ne è un esempio il nuovo casco Ducati Corse Power, contenuto nella linea Racing . Disegnato da Drudi Performance su base Arai, questo casco possiede una calotta esterna in fibra SNC2 (Structural Net Composite), altamente resistente, che ha una superficie liscia in grado di dissipare l'energia di impatto per un'ottima protezione dagli urti.

All'interno della linea Sport, anche due nuovi capi in grado di unire sicurezza e comfort, con la giacca in pelle Speed Evo C2 dal design asimmetrico, oltre al giubbino tecnico Ducati Corse Tex Summer C3, che è invece studiato appositamente per climi caldo-umidi e per la stagione estiva. Nella linea Touring spiccano due completi disegnati da Aldo Drudi e prodotti da Ducati: il completo giacca e pantaloni Tour C4, leggero e resistente, pratico e veloce da indossare, così come ilcompleto Atacama C2, all'insegna dell'avventura. La grande novità contenuta nella linea Urban è il giubbino Heritage C2 , pensato per la guida in città e ispirato allo storico marchio Ducati Meccanica risalente alla metà degli anni '50.

Le novità dell'Apparel Ducati sono disponibili presso la rete concessionarie della Casa di Borgo Panigale e sullo Shop.Ducati.com.