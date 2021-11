Royal Enfield, due 'Anniversary Edition' per i 120 anni

Per celebrare il traguardo dei 120 anni di fondazione e il suo primato di casa motociclista più antica ancora in attività, Royal Enfield ha svelato le versioni '120th Year Anniversary Edition' delle 650 Twin, Interceptor e Continental GT.

Concepite e progettate per esprimere la tradizione di Royal Enfield, per queste motociclette è prevista una produzione in serie limitata di soli 480 esemplari in tutto il mondo, distribuite in quattro lotti da 120 unità, ovvero 60 Continental GT 650 e 60 Interceptor INT 650, rispettivamente in Europa, India, Sud Est Asiatico e Americhe.

"Pochi brand possono celebrare la tradizione e la storia che Royal Enfield vanta nell'ultimo secolo - ha commentato Siddhartha Lal, Managing Director di Eicher Motors Ltd - e non c'era modo migliore di festeggiare questa ricorrenza epocale se non rendendone partecipi i nostri clienti in tutto il mondo.

Siamo entusiasti di poter portare le motociclette 650 Twin '120th Anniversary Edition' agli appassionati di tutto il mondo e condividere con loro la storia del nostro brand. Le attuali Interceptor e Continental GT stanno riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo, così come avvenne negli anni '60, e rappresentano davvero la nostra tradizione di produttori di motociclette semplici e divertenti da guidare".

Ispirate alle leggendarie Interceptor 750 e Continental GT 250 Royal Enfield degli anni '60, queste motociclette hanno contribuito fortemente all'espansione del brand a livello globale e al suo successo negli ultimi anni. Il valore e l'importanza dei due modelli, sia nel glorioso passato che nella storia moderna di Royal Enfield, hanno determinato che la scelta cadesse su questi modelli per l'edizione celebrativa dell'anniversario. Progettate e costruite in sinergia dai team Royal Enfield nel Regno Unito e in India, le Interceptor 650 e Continental GT 650 '120th Year Anniversary Edition' hanno una livrea esclusiva del serbatoio nei colori nero intenso e cromo, sviluppata internamente attraverso la tecnologia di cromatura leader di settore di Royal Enfield, presso lo stabilimento produttivo di Thiruvottiyur a Chennai, in India, inaugurato negli anni '50.

A completare i serbatoi neri e cromati, sia la Continental GT 650 che la Interceptor 650 monteranno per la prima volta componenti completamente neri, come il motore, la marmitta e altri elementi proposti in varie nuance. Le motociclette saranno inoltre equipaggiate con una serie di accessori originali, tra cui cupolini, paramotore, paracalore per scarichi, specchietti touring e bar end in versione nera che si armonizzano con il design complessivo. I 120 esemplari della Limited Edition saranno disponibili in Europa nel primo trimestre del 2022.