Dainese, novità 2022 all'insegna della sicurezza

Per i 2022 arrivano molte novità firmate Dainese. Dalle giacche pensate per la sicurezza dei motociclisti fino all'abbigliamento tecnico e ai caschi, il gruppo ha presentato i nuovi arrivi anche in occasione di EICMA.

Sul fronte sicurezza su due ruote si comincia dalla Smart Jacket HI VIS, ovvero la protezione della più avanzata tecnologia airbag Dainese D-air utilizzata in MotoGP, in un gilet versatile, adatto ad ogni motociclista. La Smart Jacket può essere indossata sopra o sotto qualsiasi giacca e outfit, non necessita di nessuna connessione con la moto, è ventilata e facilmente ripiegabile. Tutta la sicurezza del sistema airbag Dainese utilizzato in MotoGP, sviluppato in oltre 25 anni di ricerca e test su strada e in pista, ora è racchiusa in una giacca facile e adatta ad ogni utilizzo su strada. Smart Jacket monitora ciò che succede attorno al motociclista 1000 volte al secondo e attiva lo Shield sempre e solo quando serve, per dare il massimo della protezione a chi la indossa.

Sul fronte della sportività, Dainese ha presentato la nuova giacca in pelle Racing 4, pezzo iconico della collezione, aderente in modo da asseconda una guida sportiva. Realizzata in pregiata pelle bovina con fodera interna Nanofeel, è dotata di 4 prese d'aria, due sui fianchi e due sul petto, per offrire il massimo comfort dal punto di vista termico. Aderenza e flessibilità sono invece assicurati dalla presenza di un sistema di regolazione del fit sui fianchi, dalle sezioni in tessuto bielastico S1 e dagli inserti in pelle Microelastic 2.0 presenti sulla schiena e sulle braccia per aumentare la libertà di movimento, mantenendo al tempo stesso la protezione tipica della pelle. La giacca Racing 4 è dotata di una zip sul fondo, che consente di collegarla ai pantaloni da #moto, e protettori compositi certificati secondo la norma EN 1621.1 sui gomiti e sulle spalle, queste ultime ulteriormente protette da placche esterne in alluminio intercambiabili.

Gli stivali moto sportivi Dainese Nexus 2 sono invece realizzati in microfibra e D-Stone, con inserto in nylon in corrispondenza del tacco. Dotati di slider sostituibili in termoplastica, l'esclusivo sistema protettivo Dainese Axial Distorsion Control System e inserti in Nylon sul tallone, garantiscono alti livelli di protezione, massimo comfort e leggerezza.