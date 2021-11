La gamma Honda 2022 esposta ad Eicma

Tra le novità più importanti della gamma Honda per il 2022 presentate ad Eicma ci sono le versioni aggiornate della Cbr1000rr-r: Fireblade, Fireblade SP e la Special Edition Fireblade SP 30° Anniversario. Nasce celebrare i 30 anni del primo modello classe 1992, ponendosi come punta di diamante della gamma sportiva Honda. La sua livrea tricolore rende omaggio a quella della prima Cbr900rr, sfruttando l'ultramoderna linea della Cbr1000rr-r fusa agli originali elementi in stile "pennellata" della moto del 1992.

Importanti anche gli aggiornamenti sottopelle, con ritocchi al motore a 4 cilindri in linea da 217 CV mirati ad aumentare l'accelerazione e la trazione a centro curva e in uscita. La trasmissione finale riceve una corona con 3 denti in più, ora da 43, con lo scopo di sfruttare al massimo la spinta in tutte le marce.

Il controllo di trazione Hstc (Honda Selectable Torque Control) è stato perfezionato grazie agli input ricevuti dai piloti HRC, e la percezione di controllo sul comando del gas sapientemente aumentata. Al fianco delle sportive, trova posto anche il nuovo ADV350, costruito presso lo stabilimento Honda italiano di Atessa, in provincia di Chieti. Punta su un look sofisticato e alla massima praticità con il vano sottosella che può contenere due caschi integrali, una presa Usb-c nel vano portaoggetti anteriore e con la chiave "Smart". Il parabrezza è regolabile in altezza e il cruscotto Lcd integra la connettività Honda Smartphone Voice Control system con Bluetooth e l'app proprietaria Honda Road Sync. Il controllo di trazione Hstc è di serie.

L'Adv350 è spinto da un motore di 330 cc eSP+ (enhanced Smart Power+) monoalbero a 4 valvole, con una potenza massima di 29,2 CV e una coppia massima di 31,5 Nm. Sotto i riflettori dello stand Honda ad Eicma, spazio anche per il concept che anticipa il ritorno della apprezzatissima Hornet, per la NT1100, prima 'touring-crossover' di Honda che sfrutta il motore della CRF1100L Africa Twin, oltre alla naked CB650R e alla carenata CBR650R aggiornate nell'estetica. Infine, non mancano gli scooter campioni di vendite SH125/150i e Forza 125/350 cc.