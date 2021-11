Brembo in Eicma punta su materiali d'attrito meno inquinanti

È la riduzione dell'impatto ambientale attraverso i materiali d'attrito dedicati alle due ruote il principale contributo di Brembo in occasione della 78esima edizione di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote, che da oggi è aperta anche al grande pubblico.

L'azienda leader nel campo dei sistemi frenanti annuncia infatti che, grazie alla stretta collaborazione con Sbs Friction, entro il 2024 sostituirà l'intera gamma di pastiglie freno Aftermarket, mantenendo le sue innate caratteristiche prestazionali e di attenzione alla leggerezza e allo stile. Per gli appassionati delle nuove power cruiser, Brembo presenta inoltre un impianto frenante progettato per la Sportster S, recentemente lanciata da Harley-Davidson.

Per gli entusiasti, poi, nasce il programma Brembo Upgrade, che con un linguaggio e uno stile unici, guida il motociclista nella scelta dei componenti frenanti più adatti a migliorare il suo veicolo. Le quattro linee di prodotto tra cui scegliere nella gamma Brembo Upgrade Moto - Custom, Road, Off-road, Racing - garantiscono una vasta possibilità di soluzioni, per soddisfare le esigenze di tutti coloro che desiderano modificare il proprio impianto, per prestazioni più sportive, per maggiore sicurezza, o anche solo per caratterizzare il proprio veicolo con uno stile unico e personale.

Per i giovani piloti c'è invece la nuova pinza Gp4-Mini, studiata appositamente per le motociclette utilizzate in pista dalle nuove generazioni, che corrono affrontando i circuiti internazionali con le stesse tecnologie utilizzate nei campionati mondiali.

Infine, dopo che in occasione dei suoi sessant'anni, Brembo ha presentato lo scorso un concept di pinza freno, la New G Sessanta, che si ispira alla prima pinza freno per motocicletta prodotta dall'azienda e che incarna la nuova visione di mobilità del futuro, quest'oggi ad Eicma l'azienda espone una versione fisica del concept prodotto per l'occasione.