Honda, nuovi colori per Gold Wing e CMX 500

Arrivano per il 2022 le nuove varianti cromatiche per i modelli Honda CMX500 Rebel, GL1800 Gold Wing e Gold Wing 'Tour'. Honda CMX500 Rebel, custom che si può guidare anche con patente A2, è la moto del suo segmento più venduta del 2021 in Europa. Dal suo lancio nel 2017, grazie alla linea snella, al look bobber con gomme di larga sezione e alla seduta bassa, è riuscita a conquistare una larga schiera di clienti in tutti il Vecchio Continente, il 33% dei quali è rappresentato da donne. Già disponibile in Italia nella colorazione Graphite Black, si aggiorna per il 2022 con la nuova variazione cromatica Pearl Organic Green. Per l'Italia, la CMX500 Rebel, nel 2022 sarà quindi disponibile nelle colorazioni Pearl Organic Green, Graphite Black e Matte Axis Grey Metallic (solo per la versione Rebel S).

Sul fronte Gold Wing, icona in materia di lunghi viaggi su due ruote all'insegna del lusso e del progresso ingegneristico, fin dalla sua comparsa sul mercato nel lontano 1975 equipaggiata con motore di 1000 cc, per il 2022, sia la GL1800 Gold Wing sia la GL1800 Gold Wing Tour, ricevono a loro volta aggiornamenti nelle colorazioni. La GL1800 Gold Wing Tour con tradizionale cambio manuale a 6 rapporti (e retromarcia elettrica) continuerà ad essere disponibile nella colorazione Gunmetal Black Metallic, rifinita con il motore dal look 'total black'. La versione DCT/Airbag della Gold Wing 'Tour', top di gamma dell'ammiraglia Honda, presenterà per il 2022 il nuovo Glint Wave Blue Metallic e il Pearl Glare White, unendosi al già conosciuto Gunmetal Black Metallic. La GL1800 Gold Wing, disponibile nella sola sofisticata versione con cambio DCT a doppia frizione, sarà invece disponibile nel nuovo Mat Jeans Blue Metallic.