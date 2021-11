Eicma: veicoli commerciali leggeri debuttano a FieraMilano

I veicoli commerciali leggeri debuttano in Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 25 al 28 novembre a Fiera Milano Rho.

"Siamo lieti di proporre continue innovazioni per i visitatori e gli espositori - ha dichiarato Paolo Magri, Amministratore delegato di Eicma - e l'anteprima dei veicoli commerciali è l'occasione per accendere l'interesse della comunità di appassionati e rendere attuali le sinergie tra le tante aziende che operano all'interno della filiera del settore di riferimento. Siamo certi che potrà costituire indubbiamente per le aziende che esporranno una significativa opportunità di visibilità e di business".

Partner sempre più essenziali e indispensabili per i motociclisti, i ciclisti e per gli operatori del settore in ambito commerciale o racing, passando infine per gli artigiani, gli addetti e i fornitori della filiera produttiva di motocicli e biciclette in Italia, l'utilizzo di furgoni e camioncini intercetta infatti la domanda degli operatori del settore e anche del grande pubblico.