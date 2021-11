Triumph, nuove versioni speciali ma solo per un anno

Tre nuove versioni per altrettanti modelli Triumph, che saranno però disponibili solamente per un anno. I modelli in questione si chiamano Street Twin EC1 Special Edition, Thruxton RS 'Ton Up' e Rocket 221. Tutte caratterizzate da un'estetica pensata appositamente dal marchio britannico per l'occasione e destinata soprattutto agli amanti delle due ruote prodotte in numero limitato e solo per un preciso periodo.



La prima delle tre moto, la Street Twin EC1, trae ispirazione dalla vibrante cultura custom-classic di uno dei distretti più in voga e celebri di Londra, l'East End, dal quale prende in prestito in maniera esplicita un codice iconico per tutti gli amanti del lifestyle londinese. Il serbatoio sfoggia una nuova livrea bicolore Matt Aluminium Silver e Matt Silver Ice, rifinita con un sottile filetto color argento realizzato a mano, grafiche dedicate e il classico badge Triumph. Disponibile per un solo anno a partire da gennaio 2022, la EC1 sarà proposta al prezzo di 9850 euro.

Ispirata invece alla più autentica cultura 'café racer' e ai leggendari 'Ton Up Boys' degli anni '50 e '60, nonché alla prima moto di serie a completare un giro del leggendario TT dell'Isola di Man raggiungendo la velocità di 100 miglia/orarie (con Malcolm Uphill nell'edizione del 1969), è la nuova Thruxton RS Ton Up Edition che celebra la passione per la velocità e la sub-cultura del road racing con uno schema cromatico dedicato, con il serbatoio Aegean Blue con incavi per le ginocchia Jet Black e sottolineati da un filetto color argento.

Parallelamente, il codino e il parafango anteriore sono in Fusion White, reso più aggressivo dall'accento Carnival Red con grafica '100'. La colorazione del codino prevede anche una finitura in nero. La nuova 'Ton Up' sarà disponibile per un solo anno, al prezzo di 18050 euro, a partire da dicembre.

La sigla '221' delle due nuove versioni di Rocket celebra invece le performance delle Rocket 3 R e GT con i loro 221 Newton Metri di coppia massima che sono un record assoluto.

Nello schema cromatico '221' spicca la nuova colorazione Red Hopper per serbatoio e parafango anteriore. Anche le grafiche sul serbatoio sono dedicate a celebrare le performance del motore: potenza (167 cv), coppia (221 Nm), cilindrata (2.458 cc), corsa (85.9 mm) e alesaggio (110.2 mm). Anche le due Rocket 221 saranno disponibili solo per un anno, in concessionaria a partire da febbraio 2022.