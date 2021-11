Kawasaki, ad EICMA per raccontare futuro dell'azienda

In vista della prossima partecipazione alla fiera EICMA 2021, Kawasaki si prepara a raccontare un'importante gamma di nuovi modelli e notizie riguardanti i piani futuri dell'azienda. Questi piani includono ambiziose previsioni di crescita per la neo-costituita Kawasaki Motors, Ltd. che è appena stata lanciata per concentrarsi esclusivamente sulla produzione di motocicli, veicoli fuoristrada a quattro ruote, moto d'acqua JetSki e motori generici. Tra le sue missioni dichiarate ci sono la volontà di arrivare, nei prossimi anni, alla neutralità di emissioni di CO2. Dopo l'annuncio di un nuovo stabilimento produttivo e dell'aumento della forza lavoro in Messico, Kawasaki utilizzerà EICMA per spiegare la propria visione sul futuro aziendale.

Con il River Mark come logo di identità aziendale globale, l'obiettivo di Kawasaki Motors, Ltd. è quello di introdurre, entro il 2025, dieci tra moto elettriche ed ibride.

Sono inoltre in corso progetti per sviluppare, nello stesso lasso di tempo, cinque nuovi veicoli a quattro ruote destinate all'off-road, alimentati da carburanti avanzati. Sul fronte moto Kawasaki della prossima stagione, in fiera verranno mostrati i modelli attualmente in gamma nelle nuove colorazioni, le novità 2022 già presentate, ma verrà anche svelata più di un'importante anteprima globale.

Nello specifico ad EICMA sarà presente l'ultima nata nel segmento Retro Sport dell'azienda, la Z650RS. Nello stand saranno presenti anche la nuova Z900SE, la Z900RS SE 'Yellow Ball' e la Z900 nella colorazione 2022 robotic white.

"Gli appassionati di Kawasaki hanno pazientato a lungo EICMA per poter vedere i nuovi modelli dal vivo - questo il commento del presidente di Kawasaki Motors, Ltd, Hiroshi Ito - e ora l'attesa è finita. La nostra missione è premiare la loro pazienza presentando mezzi innovativi e leader nella propria categoria, che rappresentino la nostra filosofia del 'Let the Good Times Roll', frase che incarna la gioia ed il divertimento che si prova alla guida delle moto Kawasaki".