Ducati World Première, giovedì è turno delle 'Streetfighter'

Prosegue la carrellata di episodi della web series dedicata alla Ducati World Première. Il nuovo appuntamento, in programma per questo giovedì, avrà come grande protagonista la famiglia delle Ducati Streetfighter e in particolare sarà la volta della presentazione delle novità all'interno della gamma previste per il 2022. Tutti i dettagli verranno svelati giovedì 11 novembre, alle ore 16, in streaming sui canali dell'azienda di Borgo Panigale, Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati, oltre che qui su Ansa Motori.