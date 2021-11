Suzuki V-STROM 650, due versioni in arrivo per il 2022

Si rinnova con la sue versione 2022, Suzuki V-STROM 650, che punta a confermarsi nel segmento delle crossover di media cilindrata. Se la sport enduro tourer di Hamamatsu sta riscuotendo quest'anno un notevole successo, tanto che il numero degli esemplari venduti dall'inizio del 2021 ha già superato nel corso dell'estate quello totale del 2020.

Per la sua nuova versione la V-STROM 650 MY2022 si veste con un nuovo assortimento di colorazioni e un pacchetto tecnico rinnovato. La gamma si articola su due varianti che offrono la possibilità di scegliere tra le due anime diverse della stessa moto, una con un carattere più elegante e stradale oppure l'altra, modello XT, in grado di strizzare l'occhio al mondo dell'adventouring e del fuoristrada.

La V-STROM 650 si riconosce per i cerchi in lega neri e per il suo look pulito, può essere ordinata in tre tinte, due delle quali inedite. Si tratta del Blu Montreal e del raffinato Nero Dubai, cui si aggiunge il Bianco Cortina. La V-STROM 650XT si distingue invece a prima vista per la presenza dei cerchi a raggi, adatti a montare pneumatici tubeless e disponibili in due varianti di colore per abbinarsi al meglio con le sovrastrutture. Optando per il Bianco Cortina e il Giallo Petra i cerchi sono dorati, mentre diventano blu con il Nero Dubai e con la nuova livrea Blu Santorini, impreziosita da una finitura grigia per il frontale a becco.

A differenziare gli esemplari sono anche le grafiche, che nel caso della V-STROM 650 movimentano il solo cupolino, mentre nel caso della V-STROM 650 XT si estendono anche sul serbatoio. Se Le V-STROM 650 vendute in Italia sono sempre equipaggiate con i paramani e il puntale di serie, il motore è il bicilindrico a V di 90 gradi, omologato Euro 5 e che beneficia dei recenti aggiornamenti introdotti per aumentarne le prestazioni e contenere i consumi. La V-STROM 650 MY2022 ha una potenza massima di 71 cv a 8.000 giri e una coppia massima di 62 Nm a 6.500 giri, buona parte dei quali disponibili sin dai bassi regimi, per una progressione fluida e rapida in ogni situazione d'impiego.