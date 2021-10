Eicma: presente anche il meglio della mobilità elettrica

Ciclomotori, scooter e moto elettriche, ma anche micromobilità e, soprattutto eBike. Il presente e il futuro della mobilità su due ruote a emissioni zero si ritrovano nuovamente in Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Sarà molto ricco, infatti, il parterre delle imprese del settore e delle realtà della filiera legate ai servizi e alla produzione di parti, componenti e accessori a zero emissioni, forte di un mercato che, solo in Italia, nel 2020 ha fatto segnare un convincente +84,5% sull'anno precedente e che continua la sua corsa in positivo anche nel 2021 con un incremento superiore al 5% nei primi nove mesi dell'anno. E anche il mondo eBike, il cui mercato nazionale ed europeo negli ultimi anni cresce a doppia cifra, trova nell'edizione 2021 dell'evento espositivo un naturale palcoscenico.