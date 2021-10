BMW Motorrad, ad Auto e Moto d'epoca con gamma R18

In occasione del salone Auto e Moto d’Epoca in programma a Padova, BMW Motorrad Italia porterà in esposizione l’intera famiglia R 18. La cruiser della casa dell'elica è stata presentata nell’estate del 2020 ed è stata poi affiancata da un ulteriore modello basato sulla stessa piattaforma tecnologica, la BMW R 18 Classic. Al salone Auto e Moto d’Epoca di Padova a fianco di questi due primi modelli, BMW Motorrad Italia porterà anche le nuovissime R 18 Transcontinental e R 18 B, recentemente presentate attraverso il video musicale della band americana The Cadillac Three.

La scelta della band rock a stelle e strisce non è stata casuale, perché con queste due nuove moto, basate sempre sul motore 'big boxer' di 1800cc, il suono del motore si fonde con la musica, grazie all’impianto audio Marshall installato di serie. La lussuosa R 18 Transcontinental è ispirata al turismo sulle lunghe distanze in stile americano, mentre la BMW R 18 B si presenta come vera una 'bagger' orientata al crusing e al touring. La gamma completa delle BMW R 18 sarà esposta nell’esclusivo SoulFuel Loft che sarà situato al padiglione 4. Sullo stesso stand sarà esposta anche la linea di abbigliamento tecnico e Lifestyle della collezione Heritage di BMW Motorrad, intesa come complemento funzionale e di stile per le nuove R 18.