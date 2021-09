Eicma a fianco degli Azzurri nel Motocross delle Nazioni

Ci sarà anche il logo di Eicma sulla Maglia Azzurra che i piloti italiani indosseranno nel corso dell'edizione 2021 del Motocross delle Nazioni, che prenderà il via domani, sabato 25 settembre, al crossodromo Tazio Nuvolari di Mantova.

L'Esposizione internazionale delle due ruote di Milano, che torna quest'anno nei padiglioni di Fiera Milano a Rho dal 25 al 28 novembre prossimi, scende ancora in campo a fianco della Federazione Motociclistica Italiana e dei nostri tre portacolori azzurri delle ruote tassellate che correranno nel weekend la grande classica internazionale: Antonio Cairoli, Alessandro Lupino e Mattia Guadagnini. Si intensifica così la partnership che lega il più importante evento espositivo al mondo dedicato all'industria delle due ruote con la FMI, proprio in occasione di un evento racing, che rappresenta la massima espressione dell'abilità dei piloti, dell'adrenalina e dell'impegno tecnico delle case produttrici.

Per Pietro Meda, presidente di Eicma, "si tratta di un'opportunità per supportare i nostri 'Caschi Rossi', e, soprattutto, rappresenta un'ulteriore occasione per collaborare con la Fmi, che con la sua attività è in prima linea quotidianamente nel sostenere lo sviluppo e la difesa del motociclismo".

Anche il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli, ha rimarcato come "la partnership con Eicma sia di respiro internazionale vista l'importanza dell'Esposizione delle due ruote. In occasione di eventi sportivi così come nelle attività istituzionali, abbiamo l'obiettivo comune di promuovere il motociclismo in ogni sua forma".