Ducati, un catalogo di accessori per la 'moto dei sogni'

Un catalogo di accessori per personalizzare la propria Ducati in ogni dettaglio. Per consentire ai ducatisti di realizzare la propria moto 'dei sogni', la casa di Borgo Panigale ha messo nel catalogo Ducati Performance tutti gli accessori che sono realizzati da Ducati proprio con l'obiettivo finale di fornire ai suoi appassionati la possibilità di ottenere una moto proprio come se l'erano immaginata. Ogni accessorio Ducati Performance è parte integrante del progetto della moto per cui è pensato e infatti il processo che porta alla sua realizzazione segue gli stessi articolati e rigorosi passaggi che a Borgo Panigale si affrontano nel corso dello sviluppo di una nuova moto.

Gli accessori disponibili sono numerosi e sono visualizzabili all'interno della sezione dedicata del sito e attraverso il configuratore online, che consente di creare la Ducati dei propri sogni e contattare direttamente il venditore più vicino per ordinare gli articoli. La nascita degli accessori Ducati Performance avviene in parallelo a quella del modello Ducati per cui essi sono creati.

Le fasi di sviluppo sono le medesime a cui i designer vanno incontro durante lo studio del design di una nuova moto. Si comincia da una matita e da un foglio di carta con alcuni sketch fatti a mano, che vengono poi scansionati e ritoccati al computer. Dopo aver scelto la proposta migliore, questa viene matematizzata, spesso anche attraverso l'utilizzo della stampa 3D, e successivamente ne viene realizzato il 'clinic model' (uno stampo a grandezza naturale) in modo che possa essere montato sulla moto per verificarne la qualità e l'estetica e, una volta ricevuta l'approvazione finale, si possa procedere con la sua industrializzazione.

Le tempistiche richieste per sviluppare un accessorio Ducati Performance sono variabili in base al suo utilizzo. Nel caso delle borse laterali, che sono integrate direttamente sulla moto e per questo motivo subiscono ulteriori riflessioni tecniche e stilistiche, il processo di realizzazione è complesso e meticoloso e la sola creazione dello stampo da parte del fornitore può arrivare a richiedere diversi mesi. Per altri componenti, invece, come ad esempio gli elementi realizzati in alluminio dal pieno, i tempi di produzione sono di alcune settimane.