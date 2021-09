Triumph Speed Triple RR, prestazioni e stile britannico

Punta alle prestazioni, ma mantiene lo stile britannico, la nuova Triumph Speed Triple 1200 RR che si presenta più potente di sempre. Dedicata a tutti gli amanti della personalità delle Speed Triple, ovvero moto dalle esuberanti prestazioni e nate per la strada, la nuova RR rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di design e di performance, che si traduce in una café racer, ma fuori dagli schemi.

La Speed Triple 1200 RR, per Triumph costituisce il vertice della gamma delle roadster Speed Triple, tra linee filanti e la posizione di guida sportiva.

A caratterizzare la Speed Triple RR è la carena anteriore, con un proiettore circolare tipico della RR e che caratterizza il design in modo personale e con una maniacale cura dei dettagli. Il serbatoio e la sezione centrale della moto contano su dettagli come gli inserti in carbonio che si ritrovano anche intorno al cockpit, cosi come in carbonio è il parafango anteriore. Due sono le tonalità disponibili per il lancio sul mercato, ovvero la Red Hopper / Storm Grey, più sportiva, oppure Crystal White / Storm Grey con eleganti dettagli dorati.

Entrambe le livree prevedono spoiler motore e copertura sellino passeggero in tinta e facilmente intercambiabile.

Sul fronte delle prestazioni, la RR è costruita intorno al telaio in alluminio leggero e compatto, pensato per offrire prestazioni superiori a quelle della roadster 1200 RS, ma mantenendo l'agilità e il feeling su strada della Street Triple RS da 765 cc. Tutto ciò è reso possibile da contenuti tecnici superiori e da una ergonomia sportivo-stradale che strizza l'occhio anche alla pista. Il risultato, a dire di Triumph, è una moto godibile e divertente da guidare.

La natura sportiva della RR viene sottolineata anche dall'equipaggiamento di serie, a partire dalle nuove sospensioni elettroniche semi-attive e pluriregolabili Öhlins Smart EC 2.0, anteriori e posteriori, tarate sulle specifiche geometrie della RR, in modo da garantire le migliori prestazioni ma anche comfort e controllo. La Speed Triple 1200 RR beneficia anche del performante impianto frenante Brembo Stylema, con pinze monoblocco molto leggere e dischi flottanti da 320mm.

La RR eredita le prestazioni entusiasmanti, il sound e il carattere del motore a 3 cilindri da 1160 cc che equipaggia la roadster 1200 RR, leggero, tecnologico e compatto.