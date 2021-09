Kawasaki Z900, nel 2022 tra novità tecniche e design

Sarà un 2022 di novità per la super-naked Kawasaki Z900. Il modello, che per la casa giapponese è stato un successo da quando è stata introdotta sul mercato, si è evoluta negli anni fino ad arrivare alla nuova versione, disponibile sia a piena potenza di 125 CV (92,2 kW) sia con un modello guidabile con patente A2 da 95 CV (70 kW). La Z900 può ora contare su una serie di aiuti alla guida e funzionalità aggiuntive che ne migliorano la guidabilità in tutte le condizioni. Dal punto di vista del pilota, Z900 è dotata di un display TFT a colori collegato ad un chip bluetooth che consente al pilota di sincronizzare il proprio smartphone con la moto, utilizzando l'utile app Rideology di Kawasaki che permette di controllare una varietà di parametri, direttamente dallo schermo del telefono.

Z900 offre poi diverse modalità di guida, selezionabili dai pulsati di selezione presenti sul manubrio, affinché ogni motociclista possa impostare l'erogazione di potenza preferita in base al suo stile di guida e alle condizioni atmosferiche.

KTRC si chiama invece l'avanzato sistema di controllo della trazione Kawasaki, che è di serie e fornisce sia prestazioni di guida sportiva che la tranquillità di affrontare con sicurezza le superfici con minor aderenza. Le tre modalità selezionabili dal pilota offrono livelli di intervento progressivamente maggiori per adattarsi alla situazione di guida.

Combinando le due caratteristiche precedenti la Z900 incorpora anche Riding Mode che offrono un mix tra KTRC e Power Mode, affinato dagli ingegneri Kawasaki per consentire ai motociclisti di scegliere tra tre impostazioni predefinite (Sport, Road, Rain) oppure l'impostazione manuale (Rider).

Beneficiando, come tutti i modelli della famiglia Z del 2022, della filosofia di design Sugomi di Kawasaki che crea equilibrio tra stile e ingegneria, il modello Z900 full power e Z900 A2, per il 2022 saranno disponibili in tre opzioni di colore: Metallic Spark Nero/Metallic Flat Spark Black - Pearl Robotic White/Metallic Matte Graphensteel Grey - Candy Lime Green/Metallic Spark Black.