Valentino Rossi diventerà papà

Era ormai da un po' di tempo, con più insistenza dall'inizio dell'anno, che Valentino Rossi andava ripetendo di sentirsi "pronto per un figlio perché credo di aver trovato la ragazza giusta". L'annuncio quindi era nell'aria, eppure la sorpresa resta perché è difficile credere che l'eterno Peter Pan delle due ruote si appresti a diventare padre. Come usa oggi, il pilota ha dato via social la notizia dell'arrivo di una bambina. La compagna è Francesca Sofia Novello, 27 anni, dal 2018 al fianco di Rossi con discrezione ed eleganza. Naturalmente Valentino ha diffuso la lieta novella a modo suo, vestendo i panni di un emozionato e sorridente dottore (del resto quello è il soprannome che lo segue da una vita), con tanto di camice e stetoscopio poggiato sulla pancia della futura mamma. "Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina" il testo del messaggio. Che, postato poco prima delle 18, nel giro di un'ora ha superato i 700mila 'mi piace'.

"Ho sempre detto che mi piacerebbe avere un figlio, però vorrei prima fare qualche mese di ferie senza essere né pilota né papà" si era lasciato sfuggire dopo l'annuncio di inizio mese del ritiro dall'agonismo alla fine della stagione in corso.

Invece probabilmente la coppia custodiva già il segreto ed aspettava solo la certezza per dare l'annuncio che ora non c'era più motivo di nascondere. Del resto il prossimo 16 febbraio il Rossi nazionale compirà 43 anni e se non ora, quando? Questo 2021 resterà come un anno di scelte importanti e grandi cambiamenti, uno spartiacque che ha aperto il secondo tempo della sua vita.

Francesca Sofia, la "ragazza giusta", non è conosciuta solo per la sua relazione con il pluricampione iridato. Originaria di Arese, l'ha conosciuto sulla griglia di partenza dove faceva l'ombrellina, ma poi è cresciuta, diventando modella di lingerie, showgirl, fino alla co-conduzione del Sanremo 2020, quando dovette affrontare le polemiche sollevate dalle parole di Amadeus, che disse di averla scelta "per la bellezza, ma anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, restando un passo indietro". Lei, invece di prendersela, dimostrò di aver capito che il conduttore si riferiva allo scarso interesse per le luci dei riflettori e rispose che in effetti era proprio così.