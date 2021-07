Tucano Urbano, tempo di collezione primavera-estate 2021

Una nuova collezione primavera-estate per Tucano Urbano, per affrontare anche il periodo più caldo. Partendo dalla sella, che d'estate si scalda se la moto o lo scooter vengono lasciati al sole, l'accessorio pensato dall'azienda è COOL-FRESH, coprisella in rete Aero 3D ad alto spessore (2 cm), che crea un'intercapedine d'aria in grado di rendere la seduta più fresca e decisamente più comoda.

Quattro i modelli disponibili: per moto (34,90 euro), per scooter (34,90 euro), per sella lunga biposto (39,99 euro) e per passeggero (34,90 euro). Al capitolo caschi, al caldo che incombe risponde il casco EL'FRESH (95,90 euro), ventilato, colorato ed elegante. Per muoversi anche sotto il sole cocente, il casco EL'FRESH adotta un sistema di ventilazione Dynamic Flow: le prese d'aria sulla calotta, protette da una rete metallica, convogliano il massimo flusso d'aria verso l'interno del casco attraverso i fori e le canalizzazioni presenti nell'EPS.

L'interno termoformato permette, attraverso spessori differenziati, di garantire la miglior circolazione dell'aria e la costante dissipazione di calore e umidità. Dopo il successo della stagione scorsa, EL'FRESH torna con due nuovi colori: un giallo limone ad alta visibilità opaco e un arancio, anch'esso opaco, che vanno ad aggiungersi all'ampia gamma di colorazioni disponibili per questo casco dal sapore estivo. Infine, per rendere più fresco e igienico l'interno del casco, Tucano Urbano propone due soluzioni: il sottocasco in fibra naturale di vimini PANAMA (14,90 euro), oppure il nuovissimo PAPI (19,90 euro), interno casco in cotone. In tutti i tipi di casco rimane sempre ben adeso all'interno della calotta grazie a un supporto interno modellabile. In ogni confezione se ne trovano due pezzi, così da avere il ricambio.