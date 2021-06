Suzuki V-Strom, nel weekend al Sestriere Adventourfest

Per la terza edizione dell'HAT Sestriere Adventourfest, Suzuki schiera la gamma V-Strom. In occasione dell'evento in programma questo fine settimana, quando il Sestriere diventerà la capitale europea dell'adventouring e del mototurismo avventuroso e fuoristradistico, Suzuki, che negli anni Ottanta è stata pioniera tra le maxi enduro moderne con la DR Big, sarà una delle protagoniste della manifestazione con la sua V-Strom. La casa di Hamamatsu occuperà un'area espositiva all'interno dell'HAT Village che sorgerà presso Piazzale Kandahar e esporrà alcuni esemplari della sua gamma.

Nel contesto del salone a cielo aperto, i visitatori dell'HAT Sestriere Adventourfest 2021 avranno l'opportunità di provare i modelli di punta della gamma Sport Enduro Tourer di Hamamatsu.

Chi vorrà saggiare in prima persona le doti delle V-Strom 650 XT e 1050 XT potrà infatti fare un test ride con un giro che avrà una durata di 40 minuti, durante i quali una guida dello staff Suzuki porterà i partecipanti ad affrontare un percorso in parte su asfalto e in parte su facili sterrati in quota, attraversando paesaggi suggestivi. Suzuki porterà a Sestriere le V-Strom 650 XT e 1050 XT dotate di pneumatici Anlas Capra R al posto dei Capra X tassellati impiegati di solito nei corsi off-road. Tutte le prove potranno essere prenotate solo in loco, presso l'area allestita da Suzuki all'HAT Sestriere Adventourfest.

Domenica 4 luglio, poi, Suzuki organizzerà la prima edizione del V-Strom Day 2021, il primo motogiro ufficiale dedicato alle Sport Enduro Tourer di Hamamatsu. L'evento sarà un'occasione per vivere una giornata all'insegna del divertimento e della passione per le due ruote. Suzuki prevede per i partecipanti un tour che li condurrà dalla sua sede di Robassomero, alle porte di Torino, fino a Sestriere, attraversando gli scenari delle Montagne Olimpiche piemontesi. Si tratta di un percorso adventouring adatto anche ai piloti che non hanno esperienza di guida su strade sterrate. A condurre il plotone e a vigilare sulla sua sicurezza saranno alcune guide esperte del luogo e gli istruttori della V-Strom Academy in sella alle loro V-Strom 1050 XT e V-Strom 650 XT. Fino al prossimo 28 giugno è possibile iscriversi al V-Strom Day 2021 sull'apposita sezione del sito Suzuki.