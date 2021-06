Harley Davidson Pan America, pensata per l'avventura

Pensata per i viaggi e l'avventura, Harley-Davidson Pan America è il nuovo volto adventure touring del marchio americano. Dall'incrocio tra design e capacità ingegneristiche sono nate la Pan America 1250 e la Pan America 1250special, che hanno puntato anche su prestazioni e tecnologia.

"Fin dal suo inizio più di un secolo fa - ha dichiarato Jochen Zeitz, presidente e CEO Harley-Davidson - quando molte strade erano poco più che sentieri sterrati, Harley Davidson è stata sinonimo di avventura. Per questo sono molto orgoglioso di presentare Pan America come la prima moto adventure touring progettata e costruita in America.

Alimentatie dal nuovo motore da 150cv Revolution Max 1250, un V-Twin da 1.250 cc raffreddato a liquido e progettato per offrire un'ampia potenza ad alti regimi, le due moto hanno un peso complessivo di 242 e 253 kg in ordine di marcia. Il motore Revolution Max è integrato come elemento centrale del telaio e la tecnologia è stata pensata per migliorare l'esperienza di guida, come opzione multipla di riding mode gestiti elettronicamente e Cornering Rider Safety Enhancements.

Questa vasta raccolta di tecnologia è progettata per abbinare le prestazioni della motocicletta alla trazione disponibile durante l'accelerazione, la decelerazione e la frenata. Il modello Pan America1250special è dotato di sospensioni anteriori e posteriori semi-attive regolabili elettronicamente.

Come innovazione assoluta nel settore, Pan America è dotata di Adaptive Ride Height (ARH), un nuovo e rivoluzionario sistema di sospensioni che passa automaticamente da una posizione bassa in fase di arresto a una altezza ottimale quando la motocicletta è in movimento. Robusta, potente e tecnologicamente avanzata, il modello è stato progettato con un focus sulle prestazioni e la riduzione del peso. I cerchi in lega di alluminio (anteriore da 19 pollici e posteriore da 17 pollici) sono progettati per essere robusti ma leggeri, destinati all'uso su strade asfaltate e non, come strade sterrate e sentieri.

Tutta la strumentazione e le funzioni di infotainment sono visualizzate su un touchscreen TFT inclinabile da 6,8 pollici.

La sua copertura in vetro antiriflesso lo rende più facile da vedere nella maggior parte delle condizioni di illuminazione. La funzione touchscreen è disabilitata quando la motocicletta è in movimento, ma il pilota in quel caso può utilizzare i comandi manuali per gestire molte funzioni del display. Sul fronte prezzi, la Pan America1250 è disponibile a partire da 16300 euro, mentre la Pan America Special 1250 a partire da 18700 euro.