MV Agusta, film documentario celebra 75 anni

Un documentario per celebrare i 75 anni di MV Agusta Motor. La casa motociclistica di Schiranna ha infatti annunciato il lancio di un documentario di 50 minuti, resoconto dietro le quinte dell'importanza del brand italiano oggi e dei risultati raggiunti in oltre settant'anni di attività dal punto di vista di otto testimonial d'eccezione il cui destino ha incrociato in maniera significativa quello del marchio motociclistico. La trama si arricchisce con due altre prospettive: lo storytelling dell'azienda e un'introduzione all'ultima generazione di moto MV Agusta, con un'attenzione particolare al futuro del marchio. Il titolo 'You see a bike' esprime come, al di là dell'indiscutibile fisicità dell'oggetto, ognuno veda qualcosa di diverso in una particolare moto. I protagonisti rivelano alcuni aneddoti personali sulla loro relazione con il brand e il motociclismo in generale.

Contemporaneamente, gli addetti ai lavori di MV Agusta offrono il punto di vista dell'azienda, lasciando spazio alla nascita delle ultime leggende del brand.

Diretto da Andrea Manenti e prodotto da Addiction-PianoB, 'You see a bike' è stato realizzato tra il 2020 e il 2021, nel mezzo della pandemia e di tutte le sue difficoltà tecniche. Girato tra Nord Italia, Australia e California, il documentario vanta un cast di primo livello con il fondatore e Chief Designer di Pagani Automobili, Horacio Pagani, il designer e produttore di moto Roland Sands, l'imprenditore di moda Ottavio Missoni, lo stuntman Thibaut Nogues, il fotografo di MotoGP Gigi Soldano, ma anche la leggenda del motociclismo Giacomo Agostini, il pilota Virginio Ferrari, oltre al DJ e produttore Carl Cox. Tra le file di MV Agusta, invece, vengono presentati il CEO, Timur Sardarov, il membro del consiglio di amministrazione Ratmir Sardarov, l'R&D Director Brian Gillen, il Marketing Director Filippo Bassoli e la Brand Director Marta Trezzi. "Questo progetto - ha commentato Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor - mi è piaciuto subito per il suo approccio unico. Non potrebbe essere più lontano dalle solite, inflazionate celebrazioni aziendali del passato. Il film è dinamico, vivo e fresco. Parla del nostro presente, dello spirito futuristico e all'avanguardia dei nostri prodotti, del nostro entusiasmo e della nostra fiducia nel domani".