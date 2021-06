Triumph Speed Twin, si rinnova in forma e sostanza per 2021

Si rinnova nella forma e anche nella sostanza la Speed Twin di Triumph che si presenta nella sua veste 2021. Migliorano le prestazioni e i tecnici della casa britannica hanno puntato anche su maneggevolezza, tecnologia evoluta e nuove colorazioni. sul mercato dal 2018, la Speed Twin è quel modello della gamma Triumph che da subito si è posta come anello di congiunzione tra il mondo delle modern classic, Bonneville su tutte, e quello delle roadster sportive. Una classica, quindi, ma anche per chi apprezza le prestazioni alla guida, per una sorta di mix tra una Thruxton R e lo stile minimale della sorella minore Street Twin. Per il MY2021, la Speed Twin è tornata in scena con l'aggiornamento del motore bicilindrico Bonneville High Power da 1200cc della Speed Twin, con prestazioni ancora più elevate, oltre a minori emissioni, che lo rendono conforme alla normativa Euro 5. Il motore ora eroga 3 CV in più con un picco di potenza di 100 CV a 7250 giri, oltre a più potenza ai medi regimi rispetto alla generazione precedente. Oltre all'erogazione potente e lineare, la Speed Twin 2021 ha anche una curva di coppia più piena, a tutto vantaggio dello sprint su asfalto e di una risposta più pronta.

Invariato, invece, il suono del bicilindrico, anche se ora amplificato dai nuovi silenziatori sportivi a cono. La nuova Speed Twin si distingue poi per alcuni importanti aggiornamenti, pensati per migliorare ulteriormente l'esperienza di guida. Tra questi, la forcella Marzocchi a steli rovesciati da 43 mm, abbinata al doppio ammortizzatore posteriore con regolazione del precarico e 120 mm di escursione. Per migliorare ulteriormente la potenza frenante, è stato rivisto l'impianto ora dotato di pinze monoblocco ad attacco radiale Brembo M50 a 4 pistoncini e doppio disco Brembo da 320 mm. Al posteriore troviamo la pinza flottante Nissin a 2 pistoncini con disco da 220 mm e l'ABS di serie. Per assicurare il miglior grip possibile e stabilità alle alte velocità, sono montati di serie i pneumatici Metzeler Racetec RR che lavorano su nuovi cerchi da 17" in alluminio a 12 razze. La nuova versione è anche più ricca sul fronte tecnologico, con il sistema ride-by-wire che assicura un controllo totale dell'acceleratore e tre modalità di guida: Rain, Road e Sport.

Migliorati per il 2021, regolano sia la risposta dell'acceleratore sia le impostazioni del controllo di trazione in base alle preferenze del pilota. Il pilota può anche scegliere di disattivare il controllo di trazione in modo indipendente attraverso il menu della strumentazione. Luce posteriore e indicatori di direzione sono a LED. Oltre ai nuovi cerchi in alluminio a 12 razze e al doppio silenziatore sportivo in acciaio spazzolato, la Speed Twin è caratterizzata dal serbatoio da 14,5 litri con incavi per le ginocchia, dagli specchietti retrovisori bar-end, dai fianchetti scolpiti e dalla sella piatta. Tre, le varianti dio colore disponibili (Red Hopper, Matt Storm Grey eJet Black), mentre oltre 50 sono gli accessori dedicati alla nuova arrivata.