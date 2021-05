MV Agusta F3, è nuova arrivata nella famiglia 'Rosso'

Si chiama F3 la nuova arrivata nella famiglia 'Rosso' di MV Agusta. Carenatura integrale, semimanubri e un DNA da sportiva come da manuale per la casa di Schiranna, il tutto però portato ad un livello più accessibile.



La nuova F3 2021 aggiunge infatti un tassello che mancava alla gamma che punta sul prezzo molto competitivo rispetto al resto dei modelli MV Agusta, senza però imporre rinunce in quanto a prestazioni e componentistica. Come per tutte le moto che adottano la piattaforma a tre cilindri, anche la F3 ha ricevuto per il 2021 un gran numero di novità tecniche che ne migliorano usabilità e performance.

Se l'obiettivo di una supersportiva come F3 è quello delle prestazioni assolute, ulteriormente migliorate dall'arrivo di nuovi componenti motore, per la Rosso i tecnici MV Agusta hanno curato in particolar modo anche il piacere di guida stradale. La riprogettazione delle piastre telaio, con particolare attenzione alla zona dell'attacco del forcellone, ha portato a un aumento della rigidità torsionale e longitudinale, caratteristiche che hanno migliorato la precisione di guida ma anche il feeling del pilota.

Con una potenza massima confermata a 147 cv, il motore tre cilindri MV Agusta resta uno dei più potenti della categoria e l'attento lavoro di affinamento per la versione 2021, omologata Euro5, ha portato i tecnici MV Agusta a ridurre ulteriormente gli attriti interni grazie all'utilizzo del trattamento DLC per i nuovi bicchierini e di nuovi materiali per le guida delle valvole.

Interamente riprogettato l'impianto di scarico, dal collettore al silenziatore con l'obiettivo di migliorare l'erogazione e di conseguenza ottenere curve di erogazione di coppia e potenza ancora più piene a tutti i regimi. Il tutto senza sacrificare il classico suono del Trepistoni MV Agusta.

L'arrivo di una nuova piattaforma inerziale IMU, progettata e sviluppata in Italia dalla milanese e-Novia in esclusiva per MV Agusta, leggendo la posizione della moto nello spazio consente di gestire in modo puntuale in funzione dell'angolo di piega tutti i controlli.

L'ABS, ora sviluppato da Continental, è dotato della funzione cornering e il traction control TC può intervenire in modo più preciso tenendo conto anche dell'inclinazione della moto. Sempre grazie all'IMU il rinnovato front lift control è in grado di gestire un'impennata controllata invece di impedirla del tutto. Tutto viene gestito da un dashboard TFT da 5.5" connesso e in grado di dialogare con l'MV Ride App. Questa applicazione (per IOS e Android) non solo consente di registrare e condividere i propri viaggi attraverso le principali piattaforme social, ma offre la possibilità di personalizzare la moto in ogni suo aspetto, compresi i settaggi del motore), direttamente dallo Smartphone.