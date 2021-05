Museo Officine Benelli di Pesaro, riapre sabato 29 maggio

Dopo il periodo di chiusura per pandemia, il Museo Officine Benelli di Pesaro riaprirà le porte ai visitatori il prossimo sabato 29 maggio, Ne da notizia l'azienda che si prepara ad accoglierli con una serie di importanti novità. Prima fra tutte, la possibilità di visitare la Collezione Morbidelli, composta dalle 71 motociclette storiche acquistate da ASI, e ora temporaneamente ospitate al piano nobile dell'edificio di viale Mameli.

Questa nuova collezione si aggiunge alle oltre 200 motociclette della produzione Benelli e MotoBì che compongono il percorso museale pesarese e che rendono il Museo Officine Benelli uno dei poli più rappresentativi del motorismo storico italiano. Diverse postazioni interattive permettono di approfondire la conoscenza di questa marca.

"Siamo davvero molto contenti di poter finalmente riaprire le porte del Museo Officine Benelli - commenta Paolo Marchinelli, presidente del Registro Storico Benelli -. Quest'anno abbiamo anche l'onore di ospitare la storica Collezione Morbidelli, per cui cogliamo di nuovo l'occasione per ringraziare ASI, che va ad arricchire e ad ampliare la nostra esposizione. Non vediamo l'ora di poter accogliere tutti i visitatori". Il Museo Officine Benelli è visitabile dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19. In occasione della Stradomenica - evento che si tiene a Pesaro ogni terza domenica del mese - il Museo Officine Benelli è visitabile dalle ore 16 alle ore 19. Ed eccezionalmente, dopo la riapertura, il Museo rimarrà aperto anche domenica 30 maggio, dalle ore 16 alle ore 19.

In linea con le direttive in materia di sicurezza, tutti i visitatori al museo dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina ed utilizzare il gel igienizzante per le mani. Anche il personale del museo, a sua volta, è dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale. Gli ingressi saranno contingentati e sarà necessario mantenere la distanza di sicurezza tra i visitatori.

Nata nel 1911, Benelli vanta una lunga storia di tecnologia all'avanguardia, di successi iridati e di piloti di fama mondiale. Dal 2005, fa parte del gruppo industriale Qianjiang che a sua volta dal 2016 è controllato dal colosso cinese dell'automobile Geely Holding Group. Primo in Cina per dimensioni e capacità produttive nel settore delle due ruote il gruppo Qianjiang vanta una produzione che si attesta su 1,2 milioni di unità all'anno e impiega nella fabbrica di Wenling 14.000 dipendenti.