Caberg Flyon, è il casco jet per la città e piccoli viaggi

Si chiama Flyon il nuovo casco jet firmato Caberg e pensato sia per l'utilizzo urbano che extra urbano. Caratteristiche principali del Flyon sono l'ampia visiera esterna dotata di sistema di blocco posto sulla sinistra per evitare aperture accidentali, la lente antiappannante Pinlock di serie, la visiera parasole integrata, facile da utilizzare grazie al cursore posto sulla sinistra del casco e un sistema di ventilazione che attraverso le due prese d'aria superiori e all'estrattore d'aria posteriore garantisce il ricircolo di aria anche nei periodi più caldi.

Flyon può essere equipaggiato con il comunicatore Caberg Just Speak Evo o con altro comunicatore in commercio. Il casco è prodotto in due taglie di calotta per permettere una perfetta proporzione tra il volume del casco e la taglia del motociclista. La calotta è realizzata in fibre composite, ma viene anche offerta una versione in fibra di carbonio con finitura lucida (Flyon Carbon). Gli interni sono completamente amovibili e lavabili, realizzati con tessuti traspiranti e anallergici. Il cinturino di ritenzione è dotato di fibbia micrometrica di facile regolazione ed è presente anche l'anello d'acciaio per assicurare il casco alla moto.

Flyon è disponibile nelle versioni monocolore nero opaco, bianco e blu opaco, mentre la versione grafica Bakari è disponibile in tre combinazioni cromatiche: nero opaco/giallo fluo, antracite opaco/nero e bianco/argento. Disponibile anche la versione con finitura lucida e calotta completamente in carbonio, Flyon Carbon, oltre alla versione Rio disponibile in due combinazioni cromatiche.