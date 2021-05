Suzuki GSX-S1000, prevendita parte con la Web Edition

Si sono aperte con una speciale Web Edition le prenotazioni online della nuova Suzuki GSX-S1000.

L'edizione speciale, che anticipa il lancio ufficiale della nuova maxi naked di Hamamatsu, è prodotta in soli 5 esemplari numerati, con dettagli specifici e personalizzazioni apposite per la street-fighter giapponese.

La dotazione della GSX-S1000 Web Edition si arricchisce di parafanghi anteriore e posteriore in carbonio per un look più racing. La linea sportiva è ulteriormente evidenziata dalla cover monoposto specifica per il sellino del passeggero che ne accentua l'aggressività. Sul lato opposto, il frontale della Web Edition è caratterizzato da un copristrumenti che migliora la leggibilità del cockpit digitale in condizioni critiche di luce e devia parte del flusso d'aria dal busto del pilota. Sulla cover monoposto e sulle targhette è stata apposta la scritta che in giapponese significa "grande forza, alta potenza".

La personalizzazione si completa con una targhetta identificativa, che riporta il numero progressivo di ciascun esemplare. La GSX-S1000 ha la massa visivamente spostata in avanti, verso un frontale dominato da un faro a LED esagonali sovrapposti. Il nuovo serbatoio da 19 litri e i convogliatori, che svolgono anche un'importante funzione aerodinamica, incorniciano il motore, le cui prestazioni crescono, anche nel rispetto della normativa Euro 5. Interventi mirati su aspirazione, alimentazione, distribuzione e scarico hanno reso la coppia più consistente ai bassi, regalano un'erogazione più lineare ai medi e assicurano una grande progressione. Anche la potenza massima aumenta fino alla soglia dei 152 CV. La nuova GSX-S1000, nella versione Web Edition, ha un prezzo di 13.800 euro.