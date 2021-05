Moto Guzzi, buona la prima per il Fast Endurance

E' stato l'autodromo di Varano ha tenere a battesimo la terza edizione del Moto Guzzi Fast Endurance, il campionato monomarca dell'Aquila di Mandello del Lario. Le coppie di piloti, in sella alle Moto Guzzi V7 III equipaggiate con il Kit Racing GCorse e con gomme Pirelli Phantom Sportscomp RS, si sono confrontati nella sfida che quest'anno è valida come Coppa Europea FIM Europe.

Sono stati 31 gli equipaggi scesi in pista nelle prime due gare 'mini endurance' in programma sul circuito parmense, per un totale di 62 appassionati piloti impegnati nel monomarca che, pur crescendo e assumendo una dimensione internazionale, continua a offrire la stessa atmosfera amichevole e rilassata che ne ha decretato il successo sin dalla nascita, nel 2019.

L'attività in pista è iniziata già venerdì 21 maggio, con le prove cronometrate valevoli per lo schieramento di partenza sia della gara di sabato, sia di quella di domenica.

La doppia pole position è andata alla coppia del team Altinier Motorsport & Biker's Island, composta da Emiliano Bellucci e Tommaso Totti, la cui media dei migliori crono è risultata pari a 1'19"781. Alle loro spalle si sono schierati gli equipaggi VMS Benty 2 (Paolo Bentivogli, Giorgio Bianchi) e CheMoto! Roma (Sauro Valentini, Domenico Valenza). Nella prima gara del sabato il team VMS Benty 2, all'esordio nella Coppa, ha preso il comando nelle primissime fasi, lasciandolo soltanto per una breve parentesi dopo il primo cambio pilota al team Motoclub dei Rapaci (Luca Fornasiero, Mauro Rossignoli). Riconquistata la testa della corsa, la coppia Bentivogli-Bianchi ha allungato sull'equipaggio CheMoto! Roma, secondo al traguardo davanti a Garage 71 (Davide Rossi, Samuele Colonna), riuscito ad agguantare il terzo gradino del podio a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. Quarti, i piloti di Altinier Motorsport & Biker's Island. Gara quasi tutta al comando anche alla domenica per VMS Benty 2, mentre alle loro spalle la lotta per il podio è stata accesissima: il Team Pablo (Paolo Rovelli, Francesco Curinga) ha battagliato dapprima con il team Altinier Motorsport & Biker's Island, incappato a metà gara in una caduta che ha costretto al ritiro.

Nell'ultimo turno di guida Paolo Rovelli ha dovuto difendere il secondo posto dagli attacchi di Domenico Valenza (CheMoto! Roma), riuscendo a spuntarla in volata per meno di due decimi.

Più staccati Garage 71, quarti, e Guaracing Factory Team 1 (Gianfranco Rubini, Jacopo Rizzardi), che hanno così bissato il quinto posto di Gara 1. Dopo le prime due gare il Team VMS Benty 2 comanda la classifica generale della Coppa a punteggio pieno, con 40 punti, seguita da vicino da CheMoto! Roma (32 punti), Garage 71 (28) e Team Pablo (27).