Piaggio Beverly, un 'giro d'Italia' in piazza

Un 'giro d'Italia' in sella al nuovo Piaggio Beverly. Lo scooter arriva infatti nelle piazze italiane per una serie di test ride che partiranno da Genova questo fine settimana e si protrarranno fino a settembre con un calendario di undici tappe. L'occasione sarà quella per provare su strada lo 'urban crossover' di casa Piaggio, oggi totalmente rinnovato e che si propone come lo scooter ideale per ogni utilizzo, dal commuting urbano fino al turismo extraurbano a medio e a lungo raggio, anche con passeggero. In ogni tappa del Beverly Tour saranno a disposizione per i test ride entrambe le versioni del nuovo Piaggio Beverly, nelle cilindrate 300 e 400 cc. Dopo Genova, sarà la volta di Livorno dal 28 al 30 maggio, poi Roma, Napoli, Palermo e Catania a giugno, Bari e Pesaro a luglio, per finire con Torino, Milano e Firenze a settembre.

Protagoniste, tutte le novità di Beverly, a partire dal design che segue le tendenze del mondo automobilistico e pone l'accento sulla sportività. Sul nuovo Piaggio Beverly debuttano due nuove potenti motorizzazioni Euro 5 della famiglia hpe, High Performance Engine, di 300 e 400 cc, capaci di erogare rispettivamente 19 e 26 kW. I propulsori sono abbinati a una ciclistica evoluta nel comparto sospensioni, garanzia di performance, doti dinamiche e piacere di guida ai massimi livelli. Il più potente Beverly 400 hpe si distingue per il grintoso doppio terminale di scarico e per il cupolino di serie, oltre che per l'adozione di pneumatici più larghi, che assicurano una migliore stabilità a velocità sostenute.