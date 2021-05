Metzeler Day, stagione 2021 al via da Vallelunga

Si apre ufficialmente la stagione dei Metzeler Day 2021 con l'inaugurazione del nuovo sito e-commerce dedicato agli eventi. Il nuovo portale, attualmente disponibile in lingua italiana e inglese, è esclusivamente dedicato agli eventi e alle esperienze che il brand dell'elefantino blu mette a disposizione dei motociclisti di tutto il mondo. Il nuovo sito permette anche di selezionare il circuito e la data preferita, di completare il form di registrazione e di procedere al pagamento in pochi passi. Prima tappa della stagione in pista 2021 sarà il doppio appuntamento all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, il circuito laziale che fin dalle prime edizioni dei Metzeler Day rappresenta un appuntamento atteso da molti appassionati. In totale, il calendario completo della stagione include quattro giornate in pista su tre diversi circuiti: 29 e 30 maggio a Vallelunga, 1 agosto a Cervesina, 24 ottobre al Mugello. Ciascun Metzeler Day include quattro sessioni in pista da venti minuti ed i partecipanti sono suddivisi in tre gruppi in base ai livelli di esperienza. In pista entreranno solo moto equipaggiate con pneumatici delle famiglie di prodotto Metzeler Racetec e Sortec.

In particolare, tra i pneumatici ammessi sono inclusi Sportec M7 RR e M9 RR della gamma sportiva stradale, Racetek Slick e Racetec RR del portfolio racing, oltre al più recente prodotto sviluppato dagli ingegneri appositamente per l'utilizzo in pista durante i track day: il Racetec TD Slick.