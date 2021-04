Aprilia SXR50, nuovo capitolo per scooter di Noale

Nuova capitolo per la storia degli scooter firmati Aprilia, con l'arrivo del nuovo SXR 50. A caratterizzare il nuovo arrivato, comfort, funzionalità e contenuti solitamente riservati a scooter di gamma superiore, che la casa di Noale ha dedicato al suo 'cinquantino' mantenendo però la tradizionale guidabilità, l'agilità e il tipico look distintivo degli scooter sportivi Aprilia. Agile e con costi di esercizio ridotti, SXR 50 si propone come il mezzo per soddisfare le più diverse esigenze di mobilità quotidiana in ambito urbano. Spinto da un monocilindrico di 50 cc 4 tempi Euro 5, SXR 50 è anche silenzioso e pensato per la guida cittadina, caratterizzata da frequenti stop and go. Il frontale è dominato da uno scudo di dimensioni generose, al centro del quale spicca il gruppo ottico anteriore a LED: il doppio faro è separato al centro da un terzo elemento, chiaro riferimento stilistico al triplo faro delle moto sportive Aprilia. I fari anteriori integrano il profilo delle luci diurne, anch'esse a LED, e gli indicatori di direzione.

Il manubrio rialzato e il parabrezza integrato nello scudo conferiscono uno stile da grande scooter GT, oltre a garantire una posizione di guida comoda e sempre protetta. Ampia la strumentazione LCD completamente digitale che comprende tachimetro digitale e scala del contagiri, odometro totale e parziale, temperatura dell'aria, orologio digitale, livello carburante, oltre a una serie di informazioni di viaggio, selezionabili attraverso il pulsante Mode sul blocchetto comandi destro: velocità massima, velocità media, consumo istantaneo, consumo medio, autonomia e stato di carica della batteria. L'ampio vano sottosella, della capacità di 20 litri, è dotato di una luce di cortesia e può ospitare un casco jet. La capacità di carico è completata dal portapacchi, che accoglie le maniglie per il passeggero, dal portaoggetti integrato nel controscudo, all'interno del quale trova posto una presa USB per la ricarica dei dispositivi mobili, oltre che dal gancio portaborse a scomparsa. Aprilia SXR 50 è disponibile in quattro colorazioni: le due più classiche Essence White e Instinctive Grey, oltre a due più sportive con relative grafiche dedicate: Power Red e Enigma Black, quest'ultima opaca.