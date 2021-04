Moto: 100 anni Guzzi, parata storica domani al Mugello

L'autodromo del Mugello sarà domani il palcoscenico per festeggiare il centenario della nascita di Moto Guzzi, la gloriosa casa motociclistica fondata il 15 marzo 1921 da Carlo Guzzi e Giorgio Parodi, oggi facente parte del gruppo Piaggio. Domani, nel primo pomeriggio, nell'intervallo fra le gare del Campionato italiano velocità (Civ), si celebrerà sulla pista toscana una parte della storia del motociclismo 'made in Italy' con una parata di moto d'epoca alla quale dovrebbe partecipare anche l'ex pilota parmense Vittoriano Guareschi che, dopo aver definitivamente abbandonato il mondo delle competizioni, ha deciso di lavorare come meccanico nell'officina della concessionaria Guzzi di famiglia.

''Guzzi compie 100 anni e la Federazione motociclistica italiana (Fmi) ne compie 110 - ha commentato il responsabile Fmi per il Civ, Simone Folgori - Questo è un anno importante per entrambi e Moto Guzzi inizia qui una serie di eventi per celebrare questo anniversario. Ci saranno degli esemplari storici esposti nel paddock che poi faranno un giro di pista.

Purtroppo mancherà il pubblico per assistere a questo spettacolo, ma questa è solo un'anteprima di qualcosa che faremo anche nei prossimi round del Civ''.