Aprila Tuono V4, hypernaked arriva nelle concessionarie

È arrivata nei giorni scorsi nelle concessionarie Aprilia la nuova Tuono V4. Un modello che per il 2021 si è sdoppiato in V4 e V4 Factory, ovvero la tradizione rivista in chiave più da viaggiatrice, oltre al modello pensato per superare i record in pista. Tuono V4, grazie a una nuova ergonomia e ad accessori dedicati, esalta infatti la sua natura di grande viaggiatrice e si propone ora anche come moto per il turismo, ovviamente veloce. Aprilia Tuono V4, da sempre il riferimento della categoria hypernaked, si è perfezionata in termini dii prestazioni grazie al know-how racing di Aprilia che ga creato la Tuono partendo da una superbike e creando una moto divertente su strada e in pista. Tuono V4 Factory si conferma nella sua natura adrenalinica, votata alle sensazioni forti e al divertimento puro. È dedicata a un pubblico estremamente esigente, che non disdegna le uscite in pista, e vanta una componentistica esclusiva che prevede di serie anche il sistema di sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 2.0. Nella colorazione Aprilia Black è in vendita al prezzo di 19990 euro. Tuono V4 adotta le migliori caratteristiche di una moto sportiva stradale che guarda anche alle percorrenze più lunghe. È nuovo e maggiore il comfort concesso dal manubrio rialzato e dal cupolino più protettivo. Il passeggero non è più un ospite appena tollerato e si avvantaggia di una porzione di sella ampia e confortevole e di pedane più basse. È disponibile in rete al prezzo di 16990 euro nelle colorazioni Tarmac Grey e Glacier White. Il nuovo stile delle Tuono V4 è ispirato a quello introdotto da RS 660, segnato dal concetto della doppia carenatura con funzione di appendice aerodinamica, un design caratterizzato da superfici ridotte e dal cupolino che presenta il nuovo gruppo ottico triplo a LED dotato di luci diurne DRL con funzione 'bending lights'. La nuova Tuono V4 beneficia poi di una nuova ergonomia che regala più spazio e consente un miglior inserimento del pilota a bordo, grazie alle nuove forme di serbatoio e codino.

Ora sono disponibili sei diversi Riding Mode, tre per la pista (due completamente personalizzabili) e tre per la strada (uno dei quali personalizzabile). Al pilota è richiesto quindi soltanto di scegliere il Riding Mode per ottenere automaticamente la messa a punto di Traction Control, Wheelie Control, freno motore, ABS e degli altri parametri gestiti. La ciclistica si evolve grazie all'arrivo di un nuovo e più leggero forcellone in alluminio con capriata di rinforzo inferiore già vista sulle Aprilia dominatrici nel Mondiale SBK e poi ulteriormente sviluppata in chiave MotoGP. Anche col passaggio a Euro 5, il V4 di 1.077 cc conferma le prestazioni assicurate da 175 CV e 121 Nm.