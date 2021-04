MV Agusta, è tornata a casa la CSS di Mike Hailwood

E' stato un ritorno a casa quello di una rara MV Agusta da corsa degli anni cinquanta comprato all'asta. La casa motociclistica di Schiranna ha infatti recentemente acquistato un esemplare del suo modello da corsa CSS 175/204cc risalente agli anni '50 e lo sta attualmente restaurando. L'acquisto è stato effettuato attraverso il sito d'aste Catawiki, dove la moto era stata rintracciata. In origine, la modello fu acquistato nel 1958 dal pilota e collezionista britannico Chris Newport. Il venditore altri non era che Stanley Hailwood, padre di Mike 'the bike' Hailwood, leggenda del motociclismo, 9 volte campione del mondo e uno dei piloti più amati nella storia di MV Agusta. Newport la usò in diverse competizioni amatoriali, in particolare a Brands Hatch, prima di accantonarla e poi venderla alcuni anni più tardi. Nel 2012 è riapparsa in Olanda e recentemente era stata messa all'asta su Catawiki. Ad accorgersi dell'esistenza dell'offertai è stato un dirigente di MV Agusta, che si è assicurato il prezioso esemplare.

Nata con una cilindrata di 175cc, poi aumentata a 204cc, questa moto rappresenta un pezzo di storia del motociclismo. Per preservarne l'autenticità, la maggior parte dei pezzi originali sono stati conservati, come i carburatori TT Amal, qui in una doppia configurazione, le gomme 'Green Spot' della Avon, il contagiri da gara Smiths e lo scarico Megaphone. "Siamo tutti molto emozionati - ha detto Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor S.p.A - che questa moto straordinaria sia tornata a casa, dove è nata oltre 70 anni fa. Un meraviglioso primo progetto per il nostro nuovo reparto, nel quale saremo ora in grado di riportare preziose moto d'epoca alla loro condizione originale qui in fabbrica, attraverso il lavoro paziente e appassionato degli eredi degli artigiani stessi che le hanno costruite".