Piaggio: regina scooter in India con Aprilia

Piaggio è regina degli scooter in India. L'Aprilia SXR 160 è stato eletto Scooter Of The Year 2021 agli Autocar Awards.

“Lanciato sul mercato indiano solo lo scorso gennaio - e poche settimane fa in Nepal -, Aprilia SXR 160 ha ottenuto un grande e rapido successo, occupando una posizione importante nel segmento degli scooter premium”, ha commentato il CEO di Piaggio India, Diego Graffi. “Questo riconoscimento conferma la qualità e la competitività del nostro prodotto, in un mercato strategico per il Gruppo Piaggio qual è quello indiano, e dimostra l’ottima capacità di reazione e la grande potenzialità di crescita del Gruppo.”

Aprilia SXR 160 è caratterizzato da una posizione di guida molto confortevole, sella oversize, pedana piatta, fari a led, display digitale multifunzione, ABS, cerchi in lega da 12 pollici a 5 razze e sarà disponibile in due motorizzazioni, 160 e 125cc con tecnologia 3V Tech FI Engine, entrambi conformi alla nuova normativa sulle emissioni Bharat Stage VI. Per lo scooter della casa di Noale quello odierno è il terzo riconoscimento dei media internazionali in breve tempo: infatti è stato premiato come “Miglior veicolo a 2 ruote” alla fiera Auto Expo 2020, e “Scooter dell’anno 2021” dal prestigioso programma della BBC Top Gear India, che gli ha riconosciuto il carattere distintivo e innovativo, la tecnologia premium e il confort elevato.