Vmoto Super Soco, una livrea speciale 'Lorenzo'

Volto per la campagna di comunicazione ma anche ispirazione per una livrea speciale.

Protagonisti della vicenda sono Jorge Lorenzo e Vmoto Soco, casa specializzata nella produzione di veicoli elettrici. Il cinque volte campione del mondo di motociclismo sarà il protagonista della campagna di comunicazione dedicata ai modelli della gamma Super Soco, brand collegato alla multinazionale Vmoto Soco, grazie alla collaborazione è nata durante la World Première Vmoto Soco, trasmessa in diretta mondiale o scorso febbraio.

Jorge Lorenzo, che doveva figurare come Special Guest all'evento, ha provato in esclusiva il Super Soco New TS Street Hunter dicendosi sorpreso dalle doti dinamiche della nuova naked sportiva e ha voluto andare oltre legandosi all'azienda Vmoto Soco. Durante la stessa World Première, in uno scambio di battute con Graziano Milone, President e Strategy & Business Development Vmoto Soco International, è nata una provocazione su una possibile livrea speciale dedicata al campione di motociclismo. Una battuta, trasformatasi però in un reale progetto. Milone, infatti, ha fortemente voluto accontentare Lorenzo dando il via libera a JL99 X Super Soco, progetto che verrà svelato nelle prossime settimane e che avrà una livrea speciale dedicata al campione maiorchino.