Honda, sei anni di garanzia per moto e scooter

Fino a sei anni di garanzia per tutti gli scooter e moto Honda. La filiale italiana della casa giapponese ha infatti annunciato che dal primo marzo 2021 tutte le moto e tutti gli scooter Honda beneficiano della nuova Garanzia Estesa Honda fino a 6 anni. Honda offre quindi direttamente e gratuitamente ai propri clienti un periodo di garanzia ufficiale della casa della durata totale massima di 6 anni, ovvero un'estensione gratuita, rispetto alla garanzia legale prevista dalla legge, di ulteriori quattro anni (con la formula 2+1+1+1+1), per un totale quindi di 6 anni. Per beneficiarne i clienti Honda non devono fare nulla, se non rispettare integralmente come requisito indispensabile il programma di manutenzione previsto per la propria moto o scooter, da far eseguire presso la rete di officine dell'assistenza ufficiale Honda. I vantaggi sono notevoli, a partire dalla massimizzazione del valore residuo del mezzo in caso di vendita ad un successivo proprietario, al quale si possono dimostrare ben 6 anni di manutenzione scrupolosa o, in caso di rivendita anticipata, il beneficio del potenziale periodo residuo di validità della garanzia. Fa parte del programma 'Garanzia estesa Honda' anche un'altra novità. La possibilità di estendere a 6 anni l'assistenza stradale a condizioni vantaggiose. Rispetto al primo anno, già offerto gratuitamente con l'acquisto di una nuova moto o un nuovo scooter Honda, i clienti possono aderire ad un prezzo vantaggioso al programma aggiuntivo di ulteriori 5 anni, portando così a 6 anni totali anche i vantaggi dell'assistenza stradale. I modelli GL1800 Gold Wing, nei diversi allestimenti, sono inclusi nel nuovo programma di estensione di garanzia fino a 6 anni, con l'unica differenza che ai clienti GL1800 viene inoltre omaggiata l'assistenza stradale fino al sesto anno dall'immatricolazione. Il programma 'Garanzia Estesa Honda' fino a 6 anni complessivi è valido per le nuove immatricolazioni a partire dal 1° marzo 2021 su tutte le moto e gli scooter della casa dell'Ala.