Scrambler Desert Sled, Fasthouse è nuova edizione limitata

Si chiama Desert Sled Fasthouse la nuova serie limitata di Scrambler Ducati. La moto è nata per celebrare la collaborazione tra Scrambler e il brand americano di abbigliamento Fasthouse, che nel 2020 ha portato il pilota statunitense Jordan Graham a trionfare nella classe Hooligan della Mint 400, la più antica e prestigiosa gara di off-road americana. Il modello sarà disponibile nei concessionari a partire da fine marzo in una serie limitata e numerata di 800 unità. Realizzato partendo dalla base dello Scrambler Desert Sled, il modello Fasthouse si contraddistingue per la speciale livrea, che replica in maniera fedele la veste grafica adottata dalle moto che hanno preso parte alla Mint 400.

I colori principali sono il nero e il grigio che si uniscono in un disegno sul serbatoio, sul quale è inserito il logo di Fasthouse a fianco di quello Scrambler Ducati. Il telaio è in Rosso Ducati ed è impreziosito dalla targhetta in alluminio che riporta il numero progressivo della moto all'interno della serie limitata, mentre il parafango anteriore e quello posteriore sono neri. Lo Scrambler Fasthouse è spinto dal motore da 803 cc ed è dotato di tutti gli elementi caratteristici dei modelli Desert Sled di casa Ducati. L'attitudine al fuoristrada è sottolineata anche dal telaio, progettato in maniera specifica per affrontare al meglio le sollecitazioni dell'off-road, oltre che dalla presenza della griglia omologata per il proiettore anteriore, dei parafanghi alti e della piastra paramotore. La collaborazione tra Scrambler Ducati e Fasthouse in questo speciale progetto prevede anche il lancio di una capsule collection di abbigliamento, creata appositamente per lo Scrambler Desert Sled Fasthouse. La collezione si compone di 4 elementi: t-shirt a maniche corte, t-shirt a maniche lunghe, giacca e cappello, tutti realizzati con materiali pregiati.