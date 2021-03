Triumph Rocket, stile dark con 3R Black e 3GT Triple Black

Due nuove versioni speciali per Triumph Rocket, prodotte in soli mille esemplari. Si chiamano Rocket 3 R Black e 3 GT Triple Black, le edizioni limitate con le quali la casa inglese ha deciso di puntare per allargare la famiglia Rocket. Prodotte entrambe in soli mille esemplari a livello mondiale, ognuno corredato da certificato di autenticità, le nuove Rocket arricchiscono la gamma Rocket 3 con un look ancora più esclusivo e 'aggressivo', pensato appositamente per la power cruiser.

La Rocket 3 R Black si presenta con ancora più personalità e stile grazie alla nuova livrea all-black con accenti opachi e lucidi accostati, a formare un look che culmina nel logo Triumph nero e in rilievo sul serbatoio da 18 litri. La sorella Rocket 3 GT Triple Black adotta invece una livrea ancora più sofisticata giocata su 3 colorazioni tono su tono. I numerosi particolari all-black sono contornati da altri contenuti esclusivi, come il parafango anteriore in fibra di carbonio. Il poderoso motore, da 2500 cc, è ora è completamente nero, compresi gli scenografici collettori idroformati, il triplice silenziatore e i paracalore. Il motore a 3 cilindri in linea da 2500 non solo è il motore prodotto in serie appositamente per una moto dalla più alta cubatura al mondo, ma è in grado di sviluppare il valore record di 221 Nm di coppia massima a soli 4000 giri, con una erogazione lineare e progressiva. Il picco di potenza si attesta alla soglia di 167 cavalli a 6000 giri.



Rocket 3 presenta un nuovo telaio in alluminio ottimizzato con un innovativo design che contribuisce al risparmio di peso complessivo e offre un notevole rapporto coppia/peso. Le nuove Rocket 3 R Black e GT Triple Black saranno disponibili a partire dal mese di maggio, ad un costo aggiuntivo di 1200 euro.