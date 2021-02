VMoto Super Soco, si allarga la famiglia di moto elettriche

Si rinnova la gamma di veicoli elettrici targata Vmoto Super Soco. Per il 2021, la casa ha infatti presentato alcuni dei nuovi modelli anticipati nei mesi scorsi da una campagna teaser. Ad essere stati svelati sono uno scooter urbano e due moto, il CUmini, la sportiva TS e la scrambler TC. Il TS Street Hunter è un'evoluzione del precedente TS ed è stato pensato per è adattarsi al pendolarismo urbano, nonostante il suo aspetto sportivo. Il manubrio è abbastanza rialzato, la sella ha un profilo aggressivo ma è ben imbottita, consentendo così un comfort e un'ergonomia adatti all'uso quotidiano. Il motore è nel mozzo posteriore e la sua potenza è di 2,5 kW, con coppia di 180 Nm. Tre sono invece le regolazioni possibili, per una valocità massima di 75 km/h. Il TC Wanderer ha le stesse prestazioni ma un design retrò che richiama i precedenti modelli Super Soco. L'aspetto vintage è sottolineato da tachimetro analogico e dal faro rotondo. La sella è piatta e accogliente anche per un passeggero. Le ruote sono scolpite, inviata di possibili piccole escursioni fuori strada. CUmini è un piccolo scooter esclusivamente urbano con velocità limitata a 45 km/h, ruote da 12 pollici e motore da 600 W. Super Soco punta alla praticità e all'economia. Consuma solo 1,6 kWh per 100 km.



