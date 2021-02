Motron Motorcycles, è nuovo marchio moto di KSR Group

L'austriaca KSR Group ha presentato il nuovo marchio motociclistico Motron Motorcycles. In gamma ci sono già scooter e moto, sia a combustione interna sia elettrici, oltre una minibike elettrica. Il portafoglio del nuovo marchio austriaco comprende modelli da 50 a 400 cc di cilindrata destinati al segmento entry-level e mid-size e modelli a propulsione elettrica con velocità massima di 45 km/h, una nuova alternativa nella classe L1e. Già all'inizio della stagione 2021 saranno disponibili i modelli elettrici Whizz, Cubertino, Volz e Vizion. I modelli a combustione interna arriveranno presso i rivenditori a partire dal secondo trimestre: la moto d'avventura X-Nord 125, il cruiser Revolver 125 e la naked Warrior 400, insieme agli scooter Breezy 50, Ventura 125, Ideo 50 e Ideo 125. Il Nomad 125 e X-Nord 400, sempre a motore termico, saranno lanciati nella seconda metà dell'anno. Tutti i modelli sono conformi alle severe direttive EURO5 in materia di emissioni. La linea di design Motron è stata sviluppata dal team di design di KSR Group, che da 2 anni è attivo nel proprio centro di sviluppo e design a Krems-Gedersdorf, in Austria. Molti concetti di design originali e innovativi, come l'iconica linea 'X' della Crossfire di Brixton, sono stati creati lì. Caratteristici del design Motron sono gli accenti gialli sui colori nero, grigio e bianco.